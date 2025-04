Pagelle Milan-Inter (1-1): de Vrij un professore! Bene Zalewski – TS

Rossoneri e nerazzurri non si sono voluti far male rinviando la qualificazione direttamente al 23 aprile nel match di ritorno di Coppa Italia. Le pagelle di Milan-Inter stilate da Tuttosport. De Vrij tra i migliori.

TOP – Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia, è terminata 1-1. Hakan Calhanoglu, il grande ex della serata, ha risposto a Tammy Abraham, ancora in gol contro l’Inter dopo la rete decisiva in finale di Supercoppa italiana a Riad. Tuttosport ha stilato le pagelle della partita che si è tenuta a San Siro. Tra i nerazzurri uno dei migliori in campo è stato Stefan de Vrij. L’olandese un vero e proprio professore secondo Tuttosport. Per lui voto in pagella 7, così come l’autore del gol del pareggio. Ma in casa Inter si registrano anche bocciature e qualche rimandato.

Le pagelle di Milan-Inter 1-1: De Vrij da 7, ma Zalewski non dispiace

VOTI – Zalewski è stato autore di un altro derby molto positivo. Dopo l’assist all’esordio proprio per de Vrij, il polacco è entrato nuovamente bene, sfiorando pure il gol del sorpasso nerazzurro. Nelle pagelle di Milan-Inter si becca un 6,5. Poi 5 per Frattesi e 5,5 per Bisseck. Come il tedesco, anche Darmian, Carlos Augusto e Thuram. Poi sufficienza per il resto della compagnia.