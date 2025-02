Pagelle Milan-Inter (1-1): Calhanoglu 5! Poi ci sono un tris di 7 – TS

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Milan, nonostante una ripresa dominata con tre pali e un rigore solare non concesso. Arrivano le pagelle di Milan-Inter realizzate da Tuttosport. Male Calhanoglu, ma bene altri tre giocatori.

LE PAGELLE – All’Inter il pari contro il Milan va più che stretto, visto il dominio assoluto nella ripresa con tre pali beccati, tre gol cancellati e un rigore grossissimo non fischiato. Insomma, utilizzare la parola fortuna per il Milan è una sorta di eufemismo. Tuttosport ha realizzato anche le pagelle della partita che si è giocata a San Siro. Calhanoglu il peggiore. Il turco, voto 5, è apparso arrugginito dopo un mese di stop. Sua la palla sanguinosa che ha dato in là al gol del Milan con Reijnders. Ma in casa Inter brillano in tre: oltre all’eroe de Vrij, autore del gol, anche i subentrati Bisseck e Zalewski. Per tutti e tre voto 7.

Le pagelle di Milan-Inter 1-1: Calhanoglu flop, ma anche altri big non bene

VOTI – A parte gli episodi e il pari bugiardo, la prestazioni di alcuni giocatori dell’Inter nel derby contro il Milan non è stata all’altezza. Oltre a Calhanoglu, partita da 5,5 per i vari Sommer, Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez. Sufficienza invece per Thuram. Mezzo punto in più, ossia 6,5, per Pavard, Dumfries, Barella e per lo stesso Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino