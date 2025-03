Pagelle Inter-Udinese (2-1): Mkhitaryan super! E spunta un 4,5 – TS

Mkhitaryan protagonista di Inter-Udinese, partita finita 2-1. L’armeno ha brillato a San Siro e nelle pagelle di Inter-Udinese, stilate da Tuttosport, è il migliore in campo. Ma un giocatore nerazzurro è stato super bocciato.

LE PAGELLE – L’Inter va e non sbaglia il colpo contro l’Udinese di Kosta Runjaic (vedi gol e highlights). Grande prestazione di Henrikh Mkhitaryan, che è stato autore di un primo tempo sontuoso dove ha mandato in porta praticamente tutti. L’armeno, dopo alcuni partite pre-sosta sottotono, si è ritrovato. E per Simone Inzaghi si tratta di una buonissima notizia. Tuttosport ha stilato le pagelle di Inter-Udinese e Mkhitaryan risultato appunto il migliore in campo: si becca un bellissimo 7,5. Gli altri due a brillare sono Federico Dimarco (due assist) e Davide Frattesi. Per entrambi c’è un ottimo 7. Mezzo punto in meno per Marko Arnautovic.

Le pagelle di Inter-Udinese 2-1: Correa addirittura 4,5

VOTI – Il peggiore della partita è il Tucu Correa, che si becca un sonoro 4,5. L’argentino si fa anticipare da Oumar Solet, che poi si fa 40 metri a palla al piede per concludere benissimo sorprendendo Yann Sommer dalla distanza. Ma non è il solo subentrante a fare male: ci sono anche due 5: uno per Nicolò Barella e l’altro per Kristjan Asllani. Per il resto, sufficienza per i vari Carlos Augusto, Darmian e Thuram. Partita da 6,5 per Acerbi e Calhanoglu. C’è anche un 7 per Sommer.

Fonte: Tuttosport – S.P