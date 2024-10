Pagelle Inter-Torino (3-2), Dimarco 7! Tre nerazzurri sotto il 6 – TS

Trionfo dell’Inter contro il Torino per 3-2, grazie ad una fantastica tripletta di Marcus Thuram. Tra i migliori anche Federico Dimarco. Le pagelle di Inter-Torino, stilate da Tuttosport.

PROTAGONISTA – Marcus Thuram fa i buchi in Inter-Torino, schiantando da solo la squadra di Paolo Vanoli (per l’occasione in tribuna causa squalifica, con il vice Lino Godinho in panchina). Il match di San Siro finisce 3-2 e il francese si porta a casa il pallone realizzando addirittura ben tre gol. È la seconda tripletta in carriera per il lui. I nerazzurri conquistano quindi la loro terza vittoria di fila dopo quella di Udine sabato scorso e con la Stella Rossa in Champions League martedì sera. Attacco stellare da venti gol stagionali dopo appena nove partite, ma difesa in campionato da registrare: nove gol subiti dopo sette turni, il triplo rispetto all’anno scorso. Tuttosport ha stilato le pagelle di Inter-Torino, dove spunta anche un ottimo voto per Federico Dimarco.

Pagelle Inter-Torino 3-2, Dimarco spina. Bisseck e altri due male

PAGELLE – Se lo scettro di migliore in campo di Inter-Torino non può che andare a Thuram (8), la prestazione di Dimarco rimane comunque da sottolineare. Voto 7 per l’esterno che ora andrà in Nazionale. Mezzo punto in più per l’altro indispensabile di Luciano Spalletti, ovvero Alessandro Bastoni. Per lui 7,5. Poi due 6,5: uno per Francesco Acerbi e l’altro per Benjamin Pavard. Il francese ha sostituito nella ripresa Yann Aurel Bisseck. Il tedesco, insieme a Denzel Dumfries e Davide Frattesi, è l’unico a non raggiungere la sufficienza. Per entrambi 5,5. Poi vai 6: da Sommer a Lautaro Martinez passando per Taremi, Mkhitaryan, Calhanoglu e Darmian. Stesso voto anche per Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino