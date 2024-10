Pagelle Inter-Stella Rossa (4-0): Taremi encomiabile, 8! Tanti 6 – TS

ENCOMIABILE – L’Inter vince la prima gara della sua Champions League 2024-2025 grazie al netto 4-0 contro la Stella Rossa . Tra i nerazzurri, a salire in cattedra è sicuramente Mehdi Taremi , insignito del premio di miglior giocatore del match grazie a due assist e la rete del definitivo 4-0 . L’iraniano disputa la solita partita di sacrificio, lottando su ogni pallone e recuperando possessi importanti come quelli che hanno condotto alla seconda e alla terza rete dei nerazzurri. L’ex Porto riceve un 8 per la sua grande prestazione.

Pagelle Inter-Stella Rossa 4-0, Lautaro Martinez ormai assestato sui suoi livelli!

PAGELLE – Molto bene anche Lautaro Martinez, entrato nel secondo tempo per provare a chiudere la partita. L’argentino mostra un atteggiamento che testimonia uno star bene in campo, un sentirsi pienamente in forma atletica e mentale per poter recitare quel ruolo da protagonista che lui ha svolto con efficacia nella scorsa stagione. Il Toro, a cui viene dato un 7 in pagella, viene paragonato a uno “champagne che stappi e non si ferma più”, a testimonianza di una propensione a dare continuità alla prestazione super che gli valsa la doppietta contro l’Udinese. Per il resto, tanti 6,5 e soprattutto 6, con l’unico altro 7 conferito a Simone Inzaghi per aver saputo individuare le rotazioni giuste per portare a casa la prima vittoria nella competizione europea da parte dei nerazzurri.

Fonte: Alessia Scurati – TuttoSport