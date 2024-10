Pagelle Inter-Stella Rossa (4-0): spunta un 5,5! Arnautovic c’è – CdS

Facile vittoria ieri sera per l’Inter contro la Stella Rossa in Champions League. Marko Arnautovic ha ritrovato la via del gol. Le pagelle di Inter-Stella Rossa, stilate dal Corriere dello Sport.

AGEVOLE – Seconda vittoria di fila per l’Inter, dopo quella di Udine. Al 3-2 del Bluenergy Stadium, la squadra di Simone Inzaghi ha aggiunto anche il 4-0 contro i serbi in Champions League. Dopo due giornate, la Beneamata è a quota quattro punti e dopo la sosta andrà in Svizzera per giocare contro lo Young Boys. Vittoria netta e agevole ieri sera a San Siro, con il match che si sblocca dopo appena dieci minuti con la punizione di Hakan Calhanoglu. Il turco tra i migliori nelle pagelle stilate dal Corriere dello Sport.

Pagelle Inter-Stella Rossa (4-0): Mkhitaryan il peggiore, Arnautovic da 6,5

PAGELLE – In merito ai voti assegnati per l’Inter contro la Stella Rossa, l’unico a non raggiungere la sufficienza è Mkhitaryan. L’armeno si becca un 5,5 ed è anche condizionato da un cartellino con cui dovrà convivere praticamente per tutta la partita. Sono diversi i sei, invece, assegnati alla truppa nerazzurra: da de Vrij a Zielinski, passando per Acerbi, Bisseck, Dumfries, Asllani, Frattesi e Carlos Augusto. Mezzo punto in più per Marko Arnautovic. L’austriaco risponde ai mugugni di San Siro indirizzando la partita sul 2-0. Poi c’è il 7 per Taremi, che ruba palla praticamente a tutti e alla fine trova anche il primo gol in nerazzurro su rigore. Il migliore è capitan Lautaro Martinez. E chi lo ferma più, ieri entra e segna. Ma non basta: da capitano e leader regala a Taremi la possibilità di calciare e segnare il rigore.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia