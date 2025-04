Pagelle Inter-Roma (0-1): poker di 4,5 pesanti! Acerbi da 6,5 – TS

Le pagelle di Inter-Roma, stilate da Tuttosport, condannano aspramente la prestazione di quattro giocatori dell’Inter. Acerbi e un altro sono da 6,5.

ALTRA SCONFITTA – L’Inter ieri sera ha perso la terza partita in sette giorni, concludendo la sua settimana nera. Dopo il KO all’ultimo minuto a Bologna e i tre schiaffi presi dal Milan in Coppa Italia, ieri la squadra di Simone Inzaghi è uscita con le ossa rotte anche dallo scontro contro la Roma di Claudio Ranieri. Pochi si sono salvati, riferisce Tuttosport, dalla sconfitta di ieri: solo Francesco Acerbi e Carlos Augusto, che hanno preso 6,5 in pagella. Per il resto, tantissimi bocciati. Di seguito tutti i voti del quotidiano torinese nelle pagelle di Inter-Roma 0-1.

Le pagelle di Inter-Roma 0-1, Acerbi il migliore ma quattro malissimo

BOCCIATI – Se Acerbi e Carlos Augusto sono promossi, Tuttosport boccia completamente le prestazioni di Lautaro Martinez, Davide Frattesi, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Simone Inzaghi, 5 in pagella, dovrà necessariamente reagire in Champions League contro il Barcellona. Ci sono altri 5 ad accompagnare la bruttissima prestazione dell’Inter contro la Roma: Calhanoglu, Correa, Arnautovic e Zielinski. Mezzo punto in più per Sommer e Dumfries, mentre sufficienza per l’ex giallorosso Zalewski.

Fonte: Tuttosport – F.M