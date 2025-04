Pagelle Inter-Roma 0-1: Dimarco 4,5 e Barella 5! Si salvano in tre – CdS

Terza sconfitta consecutiva per l’Inter, che non riesce più a segnare. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Roma, bocciando due big come Federico Dimarco e Nicolò Barella.

TERZA SCONFITTA – L’Inter non riesce più a vincere, tant’è che ieri ha pomeriggio ha perso nuovamente per la terza volta e senza segnare. Ieri, a San Siro, fatale la rete di Matias Soulé, con i nerazzurri incapaci di reagire. Si tratta di una sconfitta amara, perché permette anche al Napoli di allungare in classifica a più tre a quattro giornate dalla fine del campionato. Nelle votazioni di Inter-Roma, il Corriere dello Sport boccia le prestazioni di quasi tutti i giocatori dell’Inter, ma soprattutto di due big come Federico Dimarco e Nicolò Barella. Il primo è il peggiore e si becca 4,5; mentre il secondo un sonoro 5.

Le pagelle di Inter-Roma 0-1: si salvano solo tre giocatori

VOTI – Le pagelle di Inter-Roma condannano diversi giocatori dell’Inter, tant’è che ne salvano solamente tre: ossia Francesco Acerbi 6,5, Carlos Augusto e Nicola Zalewski che si beccano la sufficienza (6). Per il resto tanti voti negativi: 5 per i vari Bisseck, Frattesi, Arnautovic e Lautaro Martinez. Mezzo punto in meno per Darmian, Dumfries e Calhanoglu. C’è un 5 per mister Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida