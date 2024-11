Pagelle Inter Napoli (1-1), Lautaro Martinez 5! Poi 4 voti uguali – TS

L’Inter non va oltre l’1-1 contro il Napoli nel big match di giornata. Secondo Tuttosport il migliore è stato Acerbi, premiato dal quotidiano con un 7,5. Flop in avanti: 5 per Lautaro Martinez, 5,5 per Thuram. Le pagelle di Inter-Napoli.

ACERBI IL MIGLIORE – Il gol di McTominay ha leggermente guastato la festa a una difesa quasi perfetta. Tuttosport concede un bel 7,5 ad Acerbi, tornato al centro del reparto arretrato dopo l’infortunio. Voto standard per Sommer, 6: nessuna parata, sul gol del Napoli avrebbe potuto avvertire Dumfries di non spedire il pallone in corner. Un voto in meno per Pavard che sciupa una buona occasione davanti a Meret, arriva alla sufficienza Bastoni che prova a spingere ma senza mai trovare l’imbucata giusta. Stesso voto per Dumfries e Dimarco, un 6,5 a testa che hanno provato ad affondare e spesso si sono resi pericolosi.

Pagelle Inter-Napoli 1-1: Lautaro Martinez, che flop!

LAUTARO IL PEGGIORE – Calhanoglu fa e disfa: 6 per il turco che pareggia i conti ma poi fallisce il rigore del sorpasso. Mezzo voto in più per Barella e Mkhitaryan, che svariano in mezzo al campo per l’intera partita provando a rendersi pericolosi. Non capita quasi mai che una delle coppie d’attacco, forse la più forte del campionato, abbia totalizzato un voto insufficiente. 5,5 per Marcus Thuram che però non riesce mai a essere concreto, ha una sola chance ma viene annullato da Buongiorno. Addirittura 5 per capitan Lautaro Martinez che viene chiuso in più di un’occasione da Rrahmani.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini