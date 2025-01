Pagelle Inter-Monaco (3-0): Lautaro Martinez 8! Poi diversi 7 – TS

Super Inter ieri sera a Milano contro il Monaco di Hutter. I nerazzurri hanno vinto 3-0 grazie alla tripletta di Lautaro Martinez. Tuttosport stila le pagella della partita di Champions League, dove spuntano tanti 7.

AL TOP – Meglio di così non si poteva chiudere la fase campionato di Champions League dell’Inter, che ha schiantato il Monaco 3-0 con una tripletta di Lautaro Martinez. Una prova schiacciasassi dei nerazzurri, che hanno già ipotecato la pratica nel primo tempo. Ora testa al derby, domani invece ci saranno i sorteggi degli spareggi dove si scoprirà l’avversaria agli ottavi di finale. Tuttosport ha realizzato le pagelle della partita, dando il massimo dei voti ovviamente al mattatore della serata di San Siro: Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter si è preso un grandissimo 8. Ma bene anche tutti gli altri.

Le pagelle di Inter-Monaco 3-0: oltre a Lautaro Martinez tanti 7

PAGELLE – Non solo un 8 da favola per Lautaro Martinez, ma anche diversi 7 per i giocatori nerazzurri in Inter-Monaco. Come riferisce Tuttosport, nello specifico sono in cinque che hanno preso lo stesso voto: Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram. Poi mezzo punto in meno per Dumfries e Asllani, che anche ieri sera ha giocato un’altra grande partita al posto di Hakan Calhanoglu. Nota di merito per mister Simone Inzaghi: 7,5. voleva vincere e l’ha fatto con autorità. Obiettivo raggiunto.

Fonte: Tuttosport – F.MAS