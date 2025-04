Pagelle Inter-Milan (0-3): Taremi flop 4,5! Ma c’è pure un 7 – CdS

Capitolazione netta dell’Inter, che perde 3-0 contro il Milan nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Milan, bocciando la prestazione di Mehdi Taremi e di un altro. Ma spunta pure un 7.

FLOP – Finisce nel peggiore dei modi l’avventura in Coppa Italia dell’Inter, che perde il terzo derby su cinque in stagione capitolando 3-0 sotto i colpi di un Milan molto cinico. Ieri sera a San Siro, i nerazzurri giocano anche un buon primo tempo, ma è Jovic a portare i suoi avanti. Poi dopo la doppietta ad inizio secondo tempo, la partita prende la direzione della squadra di Conceicao, che nel finale finisce in trionfo con il sigillo pure di Reijnders. Per l’Inter niente sogno triplete e si lotta per due competizioni: scudetto e Champions League. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Milan, bocciando completamente la prestazione di Taremi: 4,5. Di seguito tutti gli altri voti dei nerazzurri.

Le pagelle di Inter-Milan 0-3: Lautaro Martinez quasi come Taremi

PAGELLE – Se Taremi è da 4,5, capitan Lautaro Martinez ci si avvicina. Mezzo punto in più, ma pur sempre pesante bocciatura per il numero dieci dell’Inter: 5. Poi diversi 5,5: da Josep Martinez e Stefan de Vrij passando per Arnautovic, Dimarco, Calhanoglu, Barella, Frattesi e Darmian. Sufficienza per Bastoni, Asllani, Mkhitaryan e Zalewski. Il migliore è Bisseck con 7. Per Inzaghi 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello