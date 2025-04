Pagelle Inter-Milan (0-3): sette bocciati, diversi 5! Tra cui Bastoni – TS

Niente Triplete per l’Inter, che ieri è stata fatta fuori dal Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (0-3). Tuttosport ha stilato le pagelle di Inter-Milan, bocciando diversi interisti. Tra questi anche Alessandro Bastoni.

BOCCIATO – Una serata amara e subito da dimenticare per l’Inter di Simone Inzaghi, che vede sfumare il sogno triplete sotto i colpi dei cugini del Milan. Uno 0-3 senza storia, nonostante la buona prestazione nel primo tempo da parte dei nerazzurri. I rossoneri sono cinici e più efficaci sottoporta. In casa Inter, sono diverse le bocciature, tant’è che lo stesso Tuttosport, quotidiano torinese, punta il dito su ben sette giocatori. Tra questi anche Alessandro Bastoni, apparso in riserva. Il difensore, 5 in pagella, fatica contro Jimenez e Pulisic. Per lui adesso un turno di riposo obbligato (ma allo stesso tempo benedetto), vista la squalifica contro la Roma, per recuperare energie sia fisiche che mentali.

Le pagelle di Inter-Milan 0-3: Bastoni tra i sette bocciati

PAGELLE – Oltre a Bastoni, nelle pagelle di Inter-Milan, Tuttosport boccia altri sei giocatori nerazzurri: Josep Martinez, Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Mehdi Taremi. Mezzo punto in più per Darmian, Lautaro Martinez, Asllani e Arnautovic. Mentre si salvano, secondo il giornale torinese, Barella, Zalewski (6 entrambi) e soprattutto Bisseck (6,5). C’è un 5 anche per Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini