Pagelle Inter-Lazio (2-0): Taremi stralunato, Martinez fa tris – CdS

Le pagelle di Inter-Lazio, stilate dal Corriere dello Sport, condannano Mehdi Taremi ed esaltano il portiere Josep Martinez. Super voto ovviamente per Marko Arnautovic.

PASSAGGIO DEL TURNO – L’Inter ha battuto nella serata di ieri la Lazio volando in semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà il Milan nel quarto derby di Milano della stagione. Simone Inzaghi ha azzeccato tutte le scelte, sia quelle iniziali che quella a partita in corso, vincendo il duello contro la sua ex squadra. Ora testa immediatamente al campionato, visto che sabato nel tardo pomeriggio è in programma lo scontro diretto, che varrà un pezzo di scudetto, contro il Napoli di Antonio Conte. Per quanto riguarda la partita di Coppa Italia, il Corriere dello Sport nelle sue pagelle promuove Josep Martinez (7) e condanna Taremi (5). Di seguito il resto delle pagelle di Inter-Lazio 2-0. Il portiere ha conquistato il terzo clean sheet in altrettante presenze.

Le pagelle di Inter-Lazio 2-0: Martinez super, Taremi no. Arnautovic letale

PAGELLE – Il migliore di Inter-Lazio non può che essere Arnautovic, che si prende un bellissimo 7,5 in pagella. Un gol fantastico e una prestazione completa di tanto sacrificio per l’austriaco. Poi mezzo punto in meno, appunto per Martinez e Simone Inzaghi. Partita da 6,5 invece per i due subentranti Correa e Calhanoglu. Poi tanta sufficienza: da Pavard, de Vrij e Bisseck passando per Dumfries, Asllani, Dimarco e Bastoni. Il Corriere dello Sport rimanda Frattesi, che si becca un 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone