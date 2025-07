Pagelle Inter-Fluminense (0-2): fioccano 4 e 4,5! Solo due OK – CdS

L’Inter finisce malamente la sua stagione 2024-25 perdendo 2-0 contro i Fluminense a Charlotte e uscendo dal Mondiale per Club. Prestazione da dimenticare per quasi tutti i nerazzurri. Ecco le pagelle di Inter-Fluminense stilate dal Corriere dello Sport.

SOLO DUE SI SALVANO – Male, malissimo: l’Inter si conclude in maniera amara la stagione dell’Inter. A distanza di un mese dalla clamorosa disfatta in finale di Champions League, un’altra figuraccia mondiale: ossia la sconfitta contro i brasiliani del Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Netto 2-0 per la squadra di Renato Gaucho che con un gol ad inizio partita e uno a fine partita ha estromesso la Beneamata dalla kermesse internazionale a Charlotte. Il Corriere dello Sport stronca la prestazione dei giocatori di Cristian Chivu, fioccano 4 e 4,5 nelle pagelle e a salvarsi sono solamente in due: l’inesauribile Nicolò Barella e Sebastiano Esposito, che hanno beccato 6,5.

Inter-Fluminense 0-2: le pagelle del Mondiale per Club

GLI ALTRI – Il resto delle pagelle di Inter-Fluminense è la fotografia del disastroso match di Charlotte. Ci sono 4 per Stefan de Vrij e Marcus Thuram. Poi 4,5 per i vari Yann Sommer, Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Gara da 5 per Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Mezzo punto in più, invece, per Carlos Augusto, Henrikh Mkhitaryan e Luis Henrique e Valentin Carboni. Sufficienza, infine, per Petar Sucic e Federico Dimarco. Cristian Chivu perde il duello tattico con Renato Gaucho, il suo voto è 5,5.