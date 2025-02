Pagelle Inter-Fiorentina (2-1): Barella gigante! Per tre voto 7 – TS

L’Inter, vincendo ieri contro la Fiorentina, si è avvicinata al Napoli (adesso un solo punto di distanza). Le pagelle di Inter-Fiorentina stilate da Tuttosport. Nicolò Barella il migliore in campo.

RISCATTO – Dopo un pareggio e una sconfitta, l’Inter di Simone Inzaghi ritrova il successo e lo fa in una partita molto pesante: ossia quella di ieri sera contro la Fiorentina a San Siro. Una vittoria che porta i nerazzurri a meno uno dal Napoli capolista. Lautaro Martinez e compagni hanno battuto la Viola prendendosi la rivincita dopo lo 0-3 di quattro giorni fa, una vittoria più che meritata con due legni colpiti. Il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Nicolò Barella, che Tuttosport ha voluto premiare assegnandogli 7,5 in pagella. L’unico voto negativo della serata nerazzurra va invece a Mkhitarayan (5,5).

Le pagelle di Inter-Fiorentina 2-1: Barella infiamma e Acerbi ritorna alla grande

VOTI – Le pagelle di Inter-Fiorentina, da parte di Tuttosport, hanno premiato non solo Barella ma anche altri tre giocatori nerazzurri: Acerbi, Zielinski e Arnautovic. Per tutti e tre voto pari a 7. Il primo, ritornato in auge dopo 80 giorni, si è messo nel taschino il vice-capocannoniere del campionato. Ottimo impatto, invece, per il polacco e l’austriaco, con quest’ultimo che ha deciso la partita e poi è uscito per un problema fisico. Mezzo punto in meno per Bastoni, Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Mentre partita da 6 per Sommer, Pavard, Zalewski, Darmian, Calhanoglu e Thuram. Inzaghi si becca 6,5.

