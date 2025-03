Pagelle Feyenoord-Inter (0-2): Barella 7,5! Pure due bocciati – CdS

Barella uno dei migliori in campo di Feyenoord-Inter secondo il Corriere dello Sport, che ha stilato le pagelle. Ma spuntano anche due sonore insufficienze. Le pagelle di Feyenoord-Inter.

SUCCESSO – Il primo atto dell’andata degli ottavi di finale di Champions League va all’Inter, che ha regolato al de Kuip il Feyenoord per 2-0. Prova da grande squadra dei nerazzurri, che hanno messo in campo sacrificio, esperienza e qualità. Ora martedì prossimo il ritorno a San Siro per completare l’opera. Il migliore in campo, secondo il Corriere dello Sport, è Nicolò Barella. Nella vasca del de Kuip il centrocampista italiano nuota che è una meraviglia: gestisce il gioco, fa il Calhanoglu occulto e realizza anche l’assist per la rete iniziale di Thuram. Per lui voto 7,5. Ecco gli altri voti in base alle pagelle di Feyenoord-Inter stilate dal Corriere dello Sport.

Le pagelle di Feyenoord-Inter 0-2: Barella come Lautaro Martinez, ma anche due bocciati

PAGELLE – Nel complesso, quasi tutti i giocatori dell’Inter vanno oltre il 6. Molto bene appunto Barella, così come Lautaro Martinez. Per il Toro, record di reti in Champions League, un bel 7,5. Mezzo punto in meno per Marcus Thuram, Bastoni, Dumfries e Acerbi. L’ex Stefan de Vrij si becca un ottimo 6,5. Poi tanta sufficienza: da Pepo Martinez a Pavard passando Asllani, Frattesi e Bisseck. Ma ci sono anche due bocciati nella serata nerazzurra di Rotterdam: Piotr Zielinski, che ha sbagliato il rigore dello 0-3, e Mehdi Taremi, che entra e diventa un fantasma.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania