Pagelle Bayern Monaco-Inter (1-2): Bastoni 8 come un altro – CdS

L’Inter ha sbancato l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Le pagelle di Bayern Monaco-Inter, con Alessandro Bastoni grande protagonista. Ma non è il solo.

VITTORIA INTERISTA – Il primo tempo della grande doppia sfida tra Bayern Monaco e Inter è andato ai nerazzurri, che ieri sera hanno sbancato l’Allianz Arena per 2-1. Un successo favoloso quella della squadra di Simone Inzaghi, con rete di Lautaro Martinez prima e Frattesi poi. In mezzo il momentaneo pari di Thomas Muller. Dopo 4 anni, i bavaresi tornano a perdere in casa in Champions League. Ora tra sette giorni il ritorno a San Siro, dove l’Inter dovrà difendere il grandioso risultato della Baviera e ipotecare il passaggio alle semifinali della competizione. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Bayern-Inter. Tantissimi voti positivi ai nerazzurri, come ad esempio l’8 ad Alessandro Bastoni.

Le pagelle di Bayern Monaco-Inter 1-2: Bastoni 8 come Barella

PAGELLE – Bastoni si prende un 8 meritato in Bayern Monaco-Inter, così come l’amico Nicolò Barella. Il centrocampista sale in cattedra, ricamando palloni meravigliosi ai compagni. Mezzo punto in più per l’MVP di questa partita: Lautaro Martinez. Il Toro è in serata di grazia (8,5). Ci sono anche tre 7,5 e vanno a tre centrocampisti: Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. Super voto (7) anche per altri due nerazzurri: ossia Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Stesso voto anche per Sommer. Infine, mezzo punto in meno per i francesi Benjamin Pavard e Marcus Thuram (6,5). Capolavoro tattico di Simone Inzaghi: 8.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno