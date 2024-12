Pagelle Bayer Leverkusen-Inter (1-0), Dimarco 5! In difesa c’è un 7 – TS

Serata amara per l’Inter a Leverkusen, con il gol dei tedeschi che arriva solamente al 90′ per opera di Nordi Mukiele. Arriva il momento delle pagelle di Bayer Leverkusen-Inter realizzate da Tuttosport.

SCONFITTA – Prima sconfitta in Champions League per l’Inter, la seconda considerando anche il campionato (l’unica con il Milan). Ieri sera, i nerazzurri hanno perso 1-0 sul campo del Bayer Leverkusen, cadendo nel finale per il gol di Mukiele. Partita di gestione della Beneamata, scesa in campo soprattutto cercando di non prendere gol e non perdere la partita. Ma alla fine, è accaduto l’esatto opposto: gol subito e sconfitta al 90′. Tuttosport ha stilato le pagelle della partita e ha assegnato 5 a Federico Dimarco. L’esterno mancino, entrato nella ripresa, viene incolpato per il gol preso da Mukiele.

Pagelle Bayer Leverkusen-Inter 1-0: male Dimarco. De Vrij da 7

VOTI – Pagelle di Bayer Leverkusen-Inter di Tuttosport diverse da quelle del Corriere dello Sport. Il quotidiano torinese ha dato mezzo punto in più a de Vrij, ma la vera differenza sta nel giudizio ad Alessandro Bastoni. Tuttosport dà 6,5 mentre il Corriere addirittura 5. Poi 6,5 anche per Bisseck, Sommer e Calhanoglu. Sufficienza per Barella e Asllani. Mentre prestazione rimandata (5,5) per i vari: Darmian, Zielinski, Frattesi, Carlos Augusto, Thuram, Taremi e Lautaro Martinez. Stesso voto pure per Simone Inzaghi.

