Pagelle Barcellona-Inter (3-3): Dumfries 8! Solo uno rimandato – CdS

L’Inter fa quasi il colpaccio al Montjuic contro il Barcellona, ma si presenterà al Meazza con un 3-3 clamoroso e storico per una semifinale di Champions League. Dumfries gigante. Le pagelle di Barcellona-Inter, stilate dal Corriere dello Sport.

COLPI SENSAZIONALI – Una partita fantastica, meravigliosa, da romanzo come l’ha definita lo stesso Corriere dello Sport. Barcellona-Inter è stata questo, match di andata delle semifinali di Champions League terminato 3-3. Gli MVP della partita sono due fra tutti: l’alieno Lamine Yamal, lato Barça, alieno di 17 anni che fa letteralmente un altro sport e il gigantissimo Denzel Dumfries, l’ala dell’Inter che dopo un mese di infortunio, gioca la prima da titolare e fa doppietta al Montjuic, uno mostro! Ma nelle pagelle di Barcellona-Inter, stilate dal Corriere, spiccano diversi giocatori nerazzurri.

Le pagelle di Barcellona-Inter 3-3: Dumfries un gigante!

PAGELLE – Dumfries è il migliore dell’Inter in Barcellona-Inter, tanto da prendersi un meritatissimo 8. È praticamente imprendibile: Gerard Martin ci capisce poco e dopo un tempo Flick lo richiama in panchina, Inigo Martinez non è da meno. Poi tre giocatori sono da 7,5: Yann Sommer, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Mezzo punto in meno per i vari Alessandro Bastoni e Marcus Thuram. Mentre più della sufficienza, ovvero 6,5, per Yann Aurel Bisseck, Francesco Acerbi, Davide Frattesi e Carlos Augusto. Sufficienza (6) per Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Mentre il Corriere non promuove l’impatto in partita di Mehdi Taremi, assegnandogli un 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno