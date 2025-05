Pagelle Barcellona-Inter (3-3): Calhanoglu in ombra, Taremi da 6 – TS

L’Inter ha pareggiato 3-3 contro il Barcellona al Montjuic, nella semifinale di andata di Champions League. Tuttosport stila le pagelle di Barcellona-Inter. Calhanoglu un po’ in ombra, buon ingresso di Taremi.

I MIGLIORI – Bellissimo e pirotecnico 3-3 tra Barcellona e Inter allo Stadio Montjuic. Una partita straordinaria tra due squadre ben allenate e forti, che non a caso si trovano in semifinale di Champions League. Prove supersoniche di Lamine Yamal, da un lato, e Denzel Dumfries dall’altro. Ma anche molto bene Marcus Thuram. Quando il francese è in campo, l’Inter gira in un’altra maniera: pronti-via e subito tacco per l’1-0 dopo 45 secondi a zittire la spocchia catalana. Per lui prestazione da 7 pieno. Nelle pagelle di Barcellona-Inter stilate da Tuttosport il voto più alto non può che andare a Dumfries, che si prende un bellissimo 8,5. Calhanoglu un po’ in ombra e Taremi entra bene.

Le pagelle di Barcellona-Inter 3-3: i voti di Calhanoglu e Taremi

PAGELLE – Se Thuram e Dumfries spiccano, in Barcellona-Inter altri fanno meno: Tuttosport assegna un 5,5 ad Hakan Calhanoglu, definito un po’ in ombra. Stesso voto per Lautaro Martinez, uscito poi per infortunio. Il peggiore in casa Inter però è Federico Dimarco, che soffre tremendamente Lamine Yamal (voto 5). Buon ingresso per Mehdi Taremi, che si prende il 6. Sufficienza anche per Yann Aurel Bisseck, Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Carlos Augusto. Infine, due 6,5 per i veterani Yann Sommer ed Henrikh Mkhitaryan. Simone Inzaghi in panchina è da 7.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini