Padovan: “Juventus-Inter? Nerazzurri favoriti e sostenuti dalla Lazio”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato di Juventus-Inter e non solo negli studi di “Sky Sport 24” . La squadra di Antonio Conte è favorita, secondo Padovan, con la Lazio spettatrice più che interessata del big match

LOTTA A TRE – Poco più di ventiquattr’ore al calcio d’inizio di Juventus-Inter. Cresce l’attesa per il derby d’Italia, nonostante l’emergenza Coronavirus abbia scombussolato (e non poco) le ultime settimane. Giancarlo Padovan ha presentato il big match negli studi di “Sky Sport 24”: «La situazione di contorno incide tanto. La Lazio lo sa e si metterà famelica davanti alla televisione sperando nel pareggio o nella vittoria dell’Inter, che significa mantenere la testa e vedere la Juventus definitivamente in crisi. Ricordiamoci che l’ultima formazione bianconera è quella vista col Lione, non certo positiva. In caso di pareggio o vittoria dei nerazzurri, per la Lazio l’idea scudetto comincerebbe a diventare concreta. L’Inter ha tutta la pressione addosso, mentre la Juventus può anche pareggiare. Ci sarebbe a maggio lo scontro diretto (tra biancocelesti e bianconeri), ma al momento la Juventus non è nelle migliori condizioni per affrontare Antonio Conte».

JOLLY – Secondo Giancarlo Padovan sono molteplici le ragioni per cui la Juventus non gode dei favori del pronostico: «Anzitutto per lo stadio vuoto. Non ci sarà il fortino Stadium, in cui i bianconeri hanno perso solo 5 partite in 11 anni (in campionato). Non c’è la condizione psicofisica migliore per affrontare il derby d’Italia e ci sono stati undici giorni di sosta: troppi per i bianconeri. Giorgio Chiellini non dovrebbe giocare e questo non aiuta la difesa, anche perché quando c’è stato lui (anche a mezzo servizio) la differenza si è vista. Inter favorita: può trasformare la pressione in qualcosa di positivo e haa un solo risultato. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku? Uomini in più. La Juventus ha il solito Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che possono essere risolutivi in zona gol. Poi bianconeri hanno più ricambi, ma i nerazzurri hanno Christian Eriksen in panchina che può risolvere problemi in tanti modi».