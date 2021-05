Padelli: «Io tifoso dell’Inter, scudetto emozione che non si spiega»

Daniele Padelli ha parlato ai microfoni di “DAZN” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Udinese, ultima giornata di Serie A preludio alla festa scudetto dei nerazzurri.

LE EMOZIONI – Padelli parla dell’emozione di aver vinto lo scudetto da tifoso dell’Inter: «Da quando abbiamo vinto ufficialmente i tifosi ci fanno sentire tutto il loro amore per noi per quello che abbiamo fatto sul campo. Anche il viaggio fuori dallo stadio è stato indimenticabile. Vincere lo scudetto da interista? E’ una cosa che difficilmente riesco a spiegare a parole, devi viverla e provarla dentro per capire cosa è veramente».