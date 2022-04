Padelli: «Inter? Ci guarderà tutto il mondo! Daremo 100% per nostri obiettivi»

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma e oggi volerà a Bologna per affrontare domani il recupero contro i rossoblù. Intanto però, in vista di Udinese-Inter del weekend, ha parlato l’ex nerazzurro Daniele Padelli. Ecco le sue parole a Udinese TV.

SFIDA – L’Inter è entrata nella settimana della verità. I nerazzurri hanno la possibilità di prendersi la vetta della classifica vincendo domani contro il Bologna al Dall’Ara. Poi si penserà all’Udinese alla Dacia Arena. In merito a quest’ultima sfida ha parlato ai microfoni di Udinese TV, l’ex Inter Daniele Padelli. Ecco le sue parole raccolte da SportMediaset. «Udinese? Abbiamo i nostri obiettivi, affronteremo le ultime partite al 100% per portare a compimento la strada intrapresa e gettare le basi per le stagioni successive. Contro Fiorentina e Inter saranno due grandi partite, soprattutto quella contro i nerazzurri in lotta per lo scudetto: la guarderanno in tutto il mondo e chissà che non si veda un’altra grande squadra. Ringraziamo i tifosi, è stato molto bello ritrovarli dopo due anni, c’è un grande entusiasmo e loro ci danno una grande spinta».