Lazio-Inter, Cuadrado out e non solo. Le mosse di Inzaghi – Sky

Alla luce della notizia riguardo l’operazione di Juan Cuadrado, per Lazio-Inter Simone Inzaghi dovrà studiare alcune mosse di formazione. Ha annunciato le ipotesi Matteo Barzaghi in diretta a Sky Sport.

EMERGENZA – Una vera e propria emergenza in casa Inter. Appresa la notizia dell’operazione di Cuadrado, che starà fermo per almeno 3 mesi, Inzaghi deve studiare le possibili mosse di formazione per la partita con la Lazio. Tenendo conto anche di altri assenti, Barzaghi ha ipotizzato le mosse del tecnico nerazzurro: «Brutta notizia quella di Cuadrado. Al momento non c’è neanche Denzel Dumfries sulla corsia di destra per un risentimento che lo ha bloccato due settimane fa a Napoli. Benjamin Pavard è appena rientrato, oggi ha svolto il primo allenamento con la squadra. Il francese potrebbe partire per Roma, ma sicuramente non come titolare. L’opzione più plausibile sembra quella di schierare Matteo Darmian sulla corsia di destra, dando fiducia a Yann Bisseck come terzo di difesa».