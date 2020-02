Ottimismo Handanovic, ma che giochi con la Juventus non è certo – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che Handanovic è pronto a tornare a difendere la sua porta. Ma per giocare con la Juventus servono ulteriori verifiche.

RITORNO – Il giorno finalmente è arrivato. Come previsto, dopo l’esito confortante della radiografia effettuata giovedì, ieri, Handanovic è tornato ad allenarsi con il pallone. Non accadeva dal 31 gennaio, ovvero da esattamente 4 settimane. Quel giorno, ultimo del mercato invernale, il portiere sloveno aveva rimediato una frattura composta al mignolo della mano sinistra. Ad ogni modo, le prime risposte sono state positive e quindi cresce l’ottimismo attorno al numero uno.

CAUTELA – E’ ancora troppo presto, però, per dare per scontato che sarà lui il titolare contro la Juventus, con il ritorno in panchina di Padelli. Servirà almeno un’ulteriore seduta oggi e un’ultima verifica domani. Imperativo non correre il rischio di peggiore la situazione e la radiografia dovrebbe averlo scongiurato. Ma occorre anche che Handanovic non si senta condizionato, anche perché, dopo 4 settimane di stop, è naturale dover ritrovare confidenza e punti di riferimento. Il diretto interessato, comunque, è convinto di non avere problemi e quindi di farcela.