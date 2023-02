Otavio, rientro in extremis per Inter-Porto? Occhio all’inganno lusitano!

In casa Porto si guarda alle condizioni di Otavio. Il centrocampista è rientrato ieri in Portogallo dopo il breve soggiorno in Brasile per accertamenti clinici. Ma occhio al retroscena in vista di Inter-Porto sul giocatore e su altri due big

STRATEGIA − Meno uno a Inter-Porto. In casa Dragoes si guarda alle condizioni di Otavio, uno dei centrocampisti titolari della squadra di Conceicao. Il portoghese potrebbe rientrare in extremis proprio per la sfida che si giocherà a San Siro. Di più si saprà, come riferisce ‘A Bola‘, nel primo pomeriggio quando saranno diramati i convocati in vista dell’Inter. Dietro alla possibile presenza del giocatore, così come quella di Galeno e Uribe, si cela un mistero legittimamente voluto dal club lusitano. Tutto fa pensare, infatti, che il Porto possa prolungare l’incertezza sul recupero di questi giocatori, creando dubbi anche all’Inter, che potrebbe preparare una strategia priva degli elementi centrali della squadra di Conceicao.