Osimhen contro Lautaro Martinez, a Napoli sfida tra bomber − CdS

Domenica sera l’Inter cercherà di battere i campioni d’Italia del Napoli per proseguire la sua marcia in campionato. Uno scontro che oltre ad avere una grande importanza per la zona Champions League, avrà anche una certa rilevanza per la vetta della classifica marcatori. Come infatti ricorda il Corriere dello Sport ci sarà lo scontro tra Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A, e Lautaro Martinez secondo in classifica.

SFIDA TRA BOMBER − Napoli–Inter di domenica sera avrà doppia e importante rilevanza. In primo luogo sarà uno scontro nel quale i nerazzurri potrebbero vedere avvicinarsi definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. In secondo ci sarà lo scontro tra il primo e il secondo classificato per la conquista della classifica marcatori. Come riporta il Corriere dello Sport, Victor Osimhen proverà a tenere a distanza Lautaro Martinez. Il nigeriano fino ad ora ha totalizzato ben 23 gol in Serie A, suo record personale da quando è in Italia. Il Toro invece è ora a quota 20 e si trova sole tre lunghezze dall’attaccante partenopeo. I due stanno vivendo anche un momento di forma differente. Osimhen non segna dalla sfida contro la Fiorentina del 7 maggio, e dopo il rientro dalla pausa delle nazionali ha siglato soltanto 2 reti in 6 partite. Lautaro Martinez invece dopo la sosta è tornato in grande condizione andando a segno 6 volte in 5 gare disputate. Inoltre in questa striscia l’attaccante nerazzurro è riuscito a siglare ben due doppiette contro Lazio e Verona. L’ultimo periodo quindi è stato molto favorevole all’argentino che ha approfittato dei problemi fisici del nigeriano per riavvicinarsi in classifica. Domenica perciò sarà interessante seguire questa sfida tra i due bomber, i quali proveranno a fare di tutto per mantenere la distanza o accorciare sul diretto avversario.

Fonte: Corriere dello sport – Fabio Tarantino