Osimhen flop, difesa Inter un incubo! E Acerbi si svuota le tasche − CdS

Osimhen non riesce ad incidere in Inter-Napoli. La difesa dell’Inter lo mura per bene, con una gara sontuosa di Francesco Acerbi. Lo segue ovunque e non lo fa respirare

MURATO − Doveva essere la serata di Osimhen, invece è stata quella nerazzurra e della sua difesa arcigna. Il capocannoniere nigeriano soffre tantissimo il tridente nerazzurro composto da Skriniar, Acerbi e Bastoni non vedendo praticamente mai il pallone. Super la prova dell’ex difensore della Lazio che lo segue ovunque, anche a centrocampo non facendolo mai respirare. Alla fine dei giochi, se lo ritrova in tasca accanto a chiavi e cellulare. Un tabù l’Inter e San Siro per Osimhen. Lo scorso anno gli è costata la frattura dello zigomo, quest’anno un mal di testa continuo per oltre 90 minuti.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Tarantino