Orsato arbitro di Verona-Inter: precedenti da incubo, 8 anni senza vincere!

Orsato sarà l’arbitro di Verona-Inter, partita della trentatreesima giornata di Serie A in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Schio, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Bentegodi.



I PRECEDENTI – Verona-Inter sarà la trentaduesima partita per Daniele Orsato come arbitro dei nerazzurri. Quasi sedici anni fa, in questo mese, la sua prima: 27 maggio 2007, ultima giornata di Serie A con la squadra di Roberto Mancini già campione che superò 3-0 il Torino. In totale dodici vittorie, altrettanti pareggi e sette sconfitte, ma negli ultimi undici anni (su quattordici incontri) è arrivato appena un successo. È avvenuto il 25 aprile 2015, 2-1 contro la Roma al Meazza. Sì, esattamente: otto anni e più senza sorrisi con Orsato. E in trasferta i tre punti con lui mancano addirittura dal 15 gennaio 2012, un derby per calendario col Milan in casa deciso da Diego Milito (0-1).

LA DESIGNAZIONE PEGGIORE POSSIBILE – La settimana scorsa è passato – fortunatamente senza ricordi attuali – il quinto anniversario di Inter-Juventus con Orsato Juventus del 28 aprile 2018. Dove la mancata espulsione di Miralem Pjanic, per il fallo da già ammonito su Rafinha, torna più volte d’attualità. Da lì in poi si è evitato di designarlo per altri derby d’Italia, ma non solo. È riapparso nel 2-2 in casa della Sampdoria, il 12 settembre 2021 ossia oltre tre anni dopo. Una lunga assenza dove in casa Inter non è di certo mancato a nessuno. Poi, lo scorso 26 febbraio, l’unico precedente stagionale prima di Verona-Inter nella sconfitta per 1-0 a Bologna. Dove – va sottolineato – Orsato ha avuto la bravura di annullare al VAR un gol di Musa Barrow al quarto d’ora per un fuorigioco attivo di Nicolas Dominguez e giudicare non punibile un tocco casuale col braccio di Matteo Darmian a inizio azione.