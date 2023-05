Orsato arbitro di Inter-Atalanta: 8 anni senza vincere in casa nei precedenti

Orsato sarà l’arbitro di Inter-Atalanta, partita della trentasettesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Schio, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Atalanta sarà la trentatreesima partita per Daniele Orsato come arbitro dei nerazzurri. Sono sedici anni esatti oggi dalla sua prima: 27 maggio 2007, lì era l’ultima giornata di Serie A con la squadra di Roberto Mancini già campione vittoriosa 3-0 sul Torino con due rigori a favore: gli unici avuti con lui. In totale tredici vittorie, dodici pareggi e sette sconfitte, ma in casa la situazione è abbastanza complessa. Al Meazza il successo manca dal 25 aprile 2015, un 2-1 contro la Roma. Contro l’Atalanta c’è invece un 3-1 del 24 aprile 2010, prima della trasferta di Barcellona in Champions League.

L’ASSENZA – Parlando di Orsato arbitro non si può non citare Inter-Juventus 2-3 del 28 aprile 2018. La mancata espulsione di Miralem Pjanic, per il fallo da già ammonito su Rafinha, è famosa e ha lasciato strascichi soprattutto lato altre società (leggasi alla voce Napoli). Dopo quella partita per rivederlo si è dovuto attendere il 2-2 in casa della Sampdoria, datato 12 settembre 2021: oltre tre anni dopo. Poi lo scorso 26 febbraio la sconfitta per 1-0 a Bologna. Dove ha annullato bene al VAR un gol di Musa Barrow al quarto d’ora per un fuorigioco attivo di Nicolas Dominguez e giudicare non punibile un tocco casuale col braccio di Matteo Darmian a inizio azione. Il ritorno alla vittoria per l’Inter con Orsato arbitro è dello scorso 3 maggio, con lo 0-6 al Verona nel turno infrasettimanale.