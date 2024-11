Oristanio: «Scelta l’Inter per la Juventus! Eriksen? Signore in tutto»

Gaetano Oristanio, oggi al Venezia dopo il passato all’Inter, ha parlato del progetto dei lagunari e del suo percorso in nerazzurro. Ha rifiutato la Juventus e poi elogia Christian Eriksen. Domenica affronterà i nerazzurri. Le sue parole su Calciomercato.com.

VENEZIA – Gaetano Oristanio sul progetto dei lagunari: «È stata una decisione importante, sono molto contento. Credo fortemente nel progetto tecnico. Ringrazio la società, il mister, lo staff, il presidente e tutto il Venezia per aver creduto in me e spero di ripagare la fiducia. Di Francesco propone un calcio offensivo e per noi giovani è una cosa molto importante perché ci dà la libertà di esprimerci che è una cosa molto importante».

Oristanio e la scelta di andare all’Inter. Poi il percorso

SCELTA – Poi Oristanio parla della decisione di andare all’Inter e non alla Juventus o alla Roma: «È stata una scelta molto difficile perché ero veramente molto piccolo. A 13 anni ho lasciato casa per andare a Milano e sicuramente non è una scelta facile. Senza famiglia, senza amici. Ho trovato un ambiente bellissimo. Ringrazio l’Inter perché mi ha cresciuto sia come persona che come calciatore. Al giorno d’oggi mi sento molto maturo per l’età che ho e vuol dire che è stata una decisione giusta».

DUE PROTAGONISTI – Oristanio racconta due ex nerazzurri: «Di Antonio Conte ricordo l’intensità degli allenamenti, che non avevo mai visto prima. E la qualità dei calciatori era altissima. Eriksen? Mi ha impressionato per la sua umiltà. Un ragazzo gentilissimo e sempre disponibile verso i giovani. Mi ha aiutato non solo in campo ma anche fuori. Sempre una parolina di conforto o un consiglio perché ero un ragazzino di 16/17 anni alle prime esperienze tra i grandi».

OLANDA – Infine, Oristanio si concentra sull’esperienza olandese: «All’estero al Volendam? Una scelta presa con l’Inter e sono molto contento perché è un’esperienza di vita, che ti fa crescere, non solo dal punto di vista calcistico ma anche umano».