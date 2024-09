L’ora di Zielinski, debutto con l’Inter a breve: incide un fattore – CdS

Finalmente sta per arrivare anche l’ora di Piotr Zielinski, che finora non ha giocato neanche un minuto con la maglia dell’Inter.

DEBUTTO IMMINENTE – Zielinski è il primo nazionale a ritornare ad Appiano Gentile dopo gli impegni in nazionale, da domani poi tutti gli altri, con l’ultima tranche che si chiuderà giovedì. Il centrocampista polacco, durante queste settimane, ha messo più minuti sulle gambe con la Polonia che con l’Inter. Infatti, in nerazzurro non ha ancora esordito saltando per precauzione la prima uscita contro il Genoa e poi rimanendo in panchina novanta minuti sia contro il Lecce che con l’Atalanta. Ora, è arrivato il momento di debuttare. L’Inter avrà in sequenza Monza, Manchester City e Milan: tra Serie A e Champions League, ormai l’attesa sta per finire. Il calendario fitto sarà un fattore a suo favore. Simone Inzaghi è pronto a lanciarlo.

Zielinski, ora arrivano i minuti con l’Inter: ruolo diverso dalla Polonia

ALTRO RUOLO – Con la Polonia, Zielinski ha giocato complessivamente 144′, 82’ nella vittoria contro la Scozia, 62’ nella sconfitta contro la Croazia. Durante queste due partite, il CT Probierz l’ha schierato in mediana davanti alla difesa. Ma, scrive il Corriere dello Sport, l’Inter però l’ha preso con una finalità specifica, aggiungendo un prezioso tassello in più in mezzo al campo per sfruttare le sue abilità negli ultimi metri del campo. Già contro il Monza, occhio alla sua possibile titolarità.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia