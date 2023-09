È l’ora di Sanchez: Salernitana-Inter con ‘Ehi amigo’ titolare! − CdS

Per Salernitana-Inter scalpita Alexis Sanchez. Il cileno dovrebbe giocare da titolare a Salerno, Inzaghi si aspetta tanto dall’ex Marsiglia

RIECCOLO − Scatta l’ora di Sanchez dal primo minuto. Dopo qualche spezzone di partita, ora Sanchez si prepara a giocare da titolare domani per Salernitana-Inter. Sarà Lautaro Martinez a concedergli il posto. Il Toro dovrebbe riposare come altri due stakanovisti. Il cileno è dunque chiamato a dimostrare e a non far rimpiangere il capitano argentino. L’Inter in avanti è rimasta con la coperta leggermente corta, dopo l’infortunio di Arnautovic. Toccherà proprio a ‘Ehi Amigo’ con la soluzione Klaassen seconda punta a dar fiato sia Lautaro che a Thuram. Il reparto d’attacco non sta girando a pieno ritmo, lo testimonia quell’apporto al 50% in fase realizzativa, dove soltanto 7 gol su 15 in campionato sono arrivati dalle punte. Serve ritrovare fiato e lucidità, a Salerno servirà una reazione immediata.

Fonte: Corriere dello Sport – g.c