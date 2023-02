Onana tra parate decisive e la lite con Dzeko: il 24 salva l’Inter – TS

Con il Porto Andre Onana è risultato decisivo per la vittoria dell’Inter. Tra parate e battibecchi, il 24 ha blindato la porta nerazzurra

PORTA BLINDATA – Andre Onana si regala un altro clean sheet stagionale. Contro il Porto, il camerunense è stato protagonista per diversi aspetti. Il portiere nerazzurro si è reso protagonista di un battibecco con Edin Dzeko, spiegando nel post-gara di come si trattasse di aspetti legati alla partita. Oltre a questo, il numero 24 si è rivelato decisivo in alcuni frangenti. Nel primo tempo respinge il tiro a botta sicura di Grujic al 37′, qualche attimo prima della lite col bosniaco. Nella ripresa, prima devia un tiro lento ma preciso di Taremi, poi la doppia strepitosa parata su Zaidu e ancora Taremi.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini