Onana titolare? Inzaghi non è della stessa opinione! Novità già oggi – TS

Onana titolare in Champions League? Una possibilità da non escludere, ma secondo Tuttosport, però, Simone Inzaghi sembrerebbe non essere della stessa opinione.

CAMBIO IN PORTA – I tifosi dell’Inter dopo il derby perso in campionato hanno chiesto a gran voce una sostituzione tra i pali con l’esclusione di Samir Handanovic già nella partita contro il Bayern Monaco. La sensazione, però, è che contro i tedeschi sarà ancora il portiere sloveno a difendere la porta nerazzurra. Si avvicina sempre di più l’esordio di André Onana con la maglia dell’Inter. Si attendono importanti novità a partire già dalle prossime ore, dato che Inzaghi metterà mano alla probabile formazione solamente oggi, visto che ieri c’erano cose più importanti da evidenziare nel corso del colloquio con il resto della squadra.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini