Onana, termina l’alternanza con Handanovic? Torna titolare per restarci – TS

André Onana contro il Barcellona è pronto a tornare titolare. Visto il momento di difficoltà, secondo Tuttosport Simone Inzaghi è chiamato a fare una scelta e quella di domani potrebbe essere definitiva.

SCELTA DEFINITIVA – Fin qui Simone Inzaghi è è stato schematico: il capitano in campionato, Onana in Europa. Ma adesso c’è bisogno di prendere una decisione definitiva. Non sarà semplice escludere Handanovic, uomo spogliatoio e capitano della squadra, ma il campo sta dando indicazioni differenti. Il portiere sloveno secondo Tuttosport da ormai alcune stagioni non è più lui. Onana, seppur battuto due volte dal Bayern Monaco, ha destato buone impressioni sia con i tedeschi che contro il Viktoria Plzen. Inzaghi ora è chiamato alla scelta definitiva. Contro il Barcellona domani tornerà titolare con la speranza da parte sua (e gran parte dei tifosi) di vederlo anche contro il Sassuolo. Serve una scelta forte.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini