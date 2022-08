Onana, sfuma esordio in Inter-Cremonese? Inzaghi ha altra idea – TS

André Onana spera di poter esordire ufficialmente con la maglia dell’Inter questa sera contro la Cremonese. Secondo Tuttosport però Inzaghi ha altre idee

ESORDIO – Potrebbe slittare l’esordio ufficiale di André Onana con la maglia dell’Inter. Secondo Tuttosport, Inzaghi dovrebbe puntare ancora su Handanovic titolare: difficile infatti che il tecnico si privi del suo capitano e portiere titolare subito dopo una sconfitta come quella subita a Roma. Probabilmente, spiega il quotidiano, se l’Inter non avesse perso con la Lazio, Onana avrebbe certamente trovato spazio contro la Cremonese. Il camerunese, quindi, sembra destinato a dover attendere ancora per il suo esordio in Serie A.

Fonte: Tuttosport – S.P