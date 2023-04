Onana: «Inter con tanto coraggio! Ora rispondiamo in campionato»

Nel post-partita di Benfica-Inter (vedi articolo), dopo la vittoria di carattere e di compattezza dei nerazzurri, ha parlato a Mediaset André Onana.

CORAGGIO − Il portiere dell’Inter, André Onana, che è stato fondamentale per conservare il clean sheet del match, ha parlato così nel post-partita di Benfica-Inter a Mediaset: «Sempre dico che non vale la pena avere paura. Non basta difendersi, bisogna avere tanto coraggio e l’Inter l’ha avuto. Abbiamo così conquistato una vittoria importante. Sono contento per questo risultato e dobbiamo fare molto bene in casa perché il Benfica è una gran buona squadra. In campionato risponderemo e ci proveremo già con il Monza. Sono fiducioso perché l’Inter è ancora in Coppa Italia, in Serie A e in Champions League. Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale di Champions. Pensiamo al Monza e pensiamo a fare bene una partita come oggi con il Benfica».