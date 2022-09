Onana insidia Handanovic! Quando scatta la sua ora? Inzaghi riflette – CdS

Inzaghi ha vissuto una vigilia particolare caratterizzata soprattutto da dubbi e riflessioni. Ma non in attacco, dove il tecnico ha già fatto le sue scelte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la porta rappresenta un dubbio per il tecnico, con André Onana pronto a insidiare Samir Handanovic.

DUBBI – La sconfitta dell’Inter nel derby ha spinto Simone Inzaghi a modificare inevitabilmente qualcosa e mandare un segnale, non solo a voce, ma nei fatti. Il tecnico ha vissuto una vigilia piena di riflessioni. Probabilmente per la prima volta da quando è all’Inter, non ha mai messo in discussione il ruolo del portiere più dell’attaccante, dove invece la sicurezza è che Edin Dzeko giocherà con Lautaro Martinez. Tornando tra i pali, invece, André Onana è pronto a prendere il posto di Samir Handanovic, da capire se contro il Bayern Monaco o contro il Torino.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti