Onana fuori in Inter-Torino, ma il ballottaggio prosegue: le indicazioni – SM

Onana non giocherà Inter-Torino oggi alle 18, come anticipato da Inzaghi mercoledì dopo il Bayern Monaco (vedi articolo). Secondo Sport Mediaset, però, il ballottaggio prosegue.

NUMERO 1 – L’Inter mantiene il ballottaggio in porta ma non per il Torino. Oggi alle 18 giocherà Samir Handanovic, come da scelta di Simone Inzaghi, ma André Onana non abdica. Anzi. Stando a Sport Mediaset per il portiere ex Ajax ci sarà la possibilità di tornare titolare martedì in Champions League sul campo del Viktoria Plzen. Una sorta di alternanza, anche se c’è da capire chi sarà la scelta decisiva. Per il momento, però, la maglia numero 1 torna per Handanovic con Onana in panchina.