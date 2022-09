Onana fiducioso sul sorpasso! Spunta indiscrezione per Inter-Bayern

Andre Onana starebbe salendo nelle quotazioni per una maglia da titolare stasera nel match di Champions League, Inter-Bayern Monaco.

ARRIVI – Come riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, al pranzo Uefa con i dirigenti di Inter e Bayern Monaco (vedi articolo) sono arrivati Marotta, Antonello, Zanetti e Pedinotti.

QUOTAZIONI – Per quanto riguarda la formazione della squadra nerazzurra stasera in campo contro quella bavarese, Onana sta salendo nelle sue quotazioni. Quindi stasera potrebbe essere la prima partita da titolare del portiere camerunense con la maglia nerazzurra. Si starebbe andando quindi verso l’estremo difensore ex Ajax dal 1′. Comunque la riunione sarà oggi pomeriggio, però le prime indiscrezioni parlerebbero di questa possibilità molto forte.

Fonte: Sky Sport