Onana, Champions League per riscatto: Benfica-Inter, punta due record

Onana venerdì ha commesso uno dei suoi primi errori in Italia, con il gol di Candreva al 90′ su cross sbagliato costato due punti. In Benfica-Inter il portiere punta un doppio record in Champions League che può essere quasi definitivo.

DA RIPRENDERE – Che André Onana giocherà Benfica-Inter è pressoché scontato (vedi formazione), visto che ha collezionato ogni singolo minuto di questa Champions League (720′). Dopo l’errore con la Salernitana proverà a riprendersi a Lisbona, nell’andata dei quarti di finale del torneo. La partita dell’Estadio da Luz vale anche per consolidare un record stagionale, quello del numero di parate. Onana è il portiere che ne ha effettuate di più, trentotto in otto presenze, seguono Simon Mignolet del Club Brugge con trentacinque e la coppia formata da Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk) e Diogo Costa (Porto) a trentuno. Tutti questi tre, però, sono già usciti dalla Champions League e non potranno migliorare il loro rendimento. Onana cerca anche un altro record, questo molto più interessante in vista di Benfica-Inter perché vorrebbe dire quantomeno non aver perso martedì. Assieme al già citato Mignolet è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata, cinque partite su otto. Dei giocatori ancora in corsa possono migliorarsi Ederson del Manchester City e Alex Meret del Napoli, entrambi a quattro. Onana, dopo quanto successo con la Salernitana, avrà una motivazione in più.