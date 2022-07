Onana ancora dalla panchina. Si rivedrà durante la partita?

L’Inter questa sera gioca contro il Lione una nuova amichevole prima dell’inizio della stagione. In porta non ci sarà Andre Onana con Handanovic ancora titolare.

PORTA – La porta dell’Inter vede due grandi portieri, Handanovic e Onana. Nella testa di Inzaghi il capitano dell’Inter è la prima scelta con Handanovic che dunque è il titolare. Onana al momento ha visto il campo solo contro il Lugano e contro il Monaco mentre contro il Lens è subentrato Cordaz. Oggi probabile che Handanovic resti in campo per tutta la partita per abituarsi ai ritmi forsennati che l’Inter sosterrà da agosto a novembre. Il tempo di Onana arriverà, ovvero quando ci sarà bisogno di far rifiatare un portiere non tanto giovane. Oggi contro il Lione intanto il camerunese si accomoda in panchina, pronto a fare qualche minuto (e qualche parata come conto il Monaco) a gara in corso.