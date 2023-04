Oliver beve fruttini in Benfica-Inter: manca un rosso! Moviola − CdS

Bocciato il fischietto inglese Michael Oliver, direttore di gara di Benfica-Inter. Diversi gli errori, secondo il Corriere dello Sport, uno a sfavore dei nerazzurri: graziato Rafa Silva su Dumfries. La moviola

MOVIOLA − Niente da fare per l’arbitro Oliver, ovvero quello del “Bidone dell’immondizia al posto del cuore e del bere i fruttini” targati Gigi Buffon in un Real Madrid-Juventus di qualche anno fa. Il fischietto inglese, arbitro di Benfica-Inter, appare distratto e anche poco preciso. In particolare si perde un rosso a Rafa Diaz. Piede a martello su Dumfries, non lo colpisce ma con la gamba di richiamo sembra dargli un calcione. Nemmeno sanzionato col fallo! A questo annovera tutta una serie di altri errori: giallo per Antonio Silva più per il gesto che per il contatto (retro-coscia sul ginocchio destro di Lautaro Martinez), manca un giallo chiaro per Darmian che ferma Rafa Diaz in ripartenza, è affrettato quello per Brozovic. Sorvola, invece, sul dubbio contatto in area fra Bastoni e Gonçalo Ramos. Alla fine dei giochi, si becca un 5. Mezzo punto in più per il Var van Boekel, che per fortuna lo richiama al monitor per rivedere il mani netto di Joao Mario sul calcio di rigore.

Fonte: Corriere dello Sport − Edmondo Pinna