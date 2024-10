Oliver l’arbitro di Young Boys-Inter: ci sono due precedenti! Bilancio

Micheal Oliver sarà l’arbitro di Young Boys-Inter, partita valida per la terza giornata del nuovo format della UEFA Champions League 2024-2025. Terzo precedente con l’Inter. Questa la scheda del direttore di gara inglese, scaturito dalle designazioni Uefa.

TERZO PRECEDENTE – A dirigere il match tra Young Boys e Inter, in programma questa sera dalle 21 a Berna, ci sarà appunto Oliver. L’arbitro inglese, divenuto noto dopo la clamorosa uscita di Gigi Buffon che parlò di “bidone della spazzatura al posto del cuore” e “fruttini” al termine di un polemico Real Madrid-Juventus (quarto di finale di ritorno di Champions League dell’11 aprile 2018), dirigerà per la terza volta in carriera l’Inter. I due precedenti risalgono alla stagione 2022-23 e 2023-24. Nel primo, i nerazzurri vinsero 0-2 contro il Benfica a Lisbona nel quarto di finale di andata sempre di Champions League; mentre lo scorso anno, all’Anoeta, la Beneamata pareggiò 1-1 contro la Real Sociedad nella prima sfida della fase a gironi.

Oliver arbitro di Young Boys-Inter: il bilancio con le squadre italiane

RENDIMENTO – Oliver appunto dirigerà Young Boys-Inter e per la terza volta arbitrerà la Beneamata. Nel complesso, il fischietto inglese di Ashington ha già diretto sette volte le squadre italiane in Champions League. Due volte Inter e Juventus e una volta a testa Lazio, Atalanta e Napoli. Il bilancio è pressoché positivo: cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. In Europa League, invece, ha diretto di nuovo l’Atalanta così come la Lazio. In aggiunta anche Roma e Fiorentina. Qui, il bilancio si fa più negativo con una sola vittoria in cinque gare arbitrate, poi tre sconfitte e un pareggio. Ha inoltre diretta la Viola anche in Conference League lo scorso anno (vittoria in semifinale di andata col Club Brugge). Quindi nel complesso, tra Champions, Europa e Conference League, Oliver ha diretto 13 volte le squadre italiane e lo score è di: sette vittorie, quattro sconfitte e due pareggi.