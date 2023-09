Oliver arbitro di Real Sociedad-Inter: trionfo nell’unico dei precedenti

Oliver sarà l’arbitro di Real Sociedad-Inter, partita della prima giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione inglese, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match dell’Anoeta.



I PRECEDENTI – Real Sociedad-Inter sarà la seconda partita per Michael Oliver come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara inglese ha debuttato lo scorso 11 aprile, nell’andata dei quarti di finale sempre di Champions League con una squadra che sarà ritrovata nel girone: il Benfica. Lì è un trionfo, con lo 0-2 che mette in discesa la strada verso le semifinali. E al 78′ Denzel Dumfries crossa trovando l’assurdo fallo di mano dell’ex Joao Mario, per un rigore assegnato al VAR e trasformato da Romelu Lukaku per il definitivo raddoppio. Il ricordo principale fra Oliver e le squadre italiane è però per un’altra partita giocata in Spagna, Real Madrid-Juventus. È sempre l’11 aprile nei quarti di Champions League, ma nel match di ritorno e nel 2018. I bianconeri rimontano lo 0-3 dell’andata, ma a un passo dai tempi supplementari un ingenuo intervento di Medhi Benatia su Lucas Vazquez costa un rigore (c’era). Questo porta alla reazione scomposta di Gianluigi Buffon, espulso da Oliver per eccessive proteste. Con Giorgio Chiellini che urlò «You pay!» verso di lui. Segna Cristiano Ronaldo al 97′, 1-3 e Juventus eliminata. Con Buffon che si sfoga nelle interviste contro Oliver, definito “insensibile”: celebri i passaggi del «bidone dell’immondizia al posto del cuore» e dei «fruttini».