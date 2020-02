Oggi test per Handanovic, pro e contro della...

Oggi test per Handanovic, pro e contro della sua presenza col Milan – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che oggi Handanovic sosterrà un ulteriore test per cercare di essere titolare in Inter-Milan di domenica.

UN ALTRO TEST – Handanovic proverà oggi, ma il suo utilizzo nel derby rimane assai difficile. Il tutore in carbonio per il portiere sloveno è pronto. Conte lo vorrebbe in campo e anche Samir vorrebbe stringere i denti, ma ci sono pro e contro.

PRO E CONTRO – Capitolo “pro”: Handanovic ha più sicurezza con il pallone tra i piedi e la sua presenza sarebbe utile. Capitolo “contro”: la frattura attuale è composta, ma se prendesse una pallonata sul dito mignolo sinistro un’eventuale frattura scomposta lo porterebbe a doversi operare. Al momento prevale la soluzione Padelli tra i pali.