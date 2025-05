L’occasione può fare Taremi ladro: col Barcellona l’ultima spiaggia – CdS

Di colpo e all’improvviso, Mehdi Taremi potrebbe trasformarsi nell’uomo della Provvidenza. L’Inter non può aspettarlo: col Barcellona deve dare tutto.

ULTIMA SPIAGGIA – L’occasione più importante nella madre di tutte le partite: la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Come già scritto ieri in questa sede, anche il Corriere dello Sport decide di sottolineare l’importanza capitale di Taremi nella partita di domani a San Siro. Viste le condizioni non al top di Lautaro Martinez, per forza di cose Inzaghi dovrà fare affidamento all’ex giocatore del Porto. Finora la sua stagione è stata da dimenticare: solo tre gol tra tutte le competizioni. Uno in Champions League e su rigore contro la Stella Rossa. L’Inter non può più aspettarlo: domani è l’ultima spiaggia. Il desiderio principale dei tifosi dell’Inter, scrive il Corriere, è quello di vederlo andare a segno e un exploit potrebbe cambiare il verso della sua annata, per ricordarlo come l’uomo della semifinale e non soltanto come una comparsa rimasta tale fino alla fine.

Taremi verso Inter-Barcellona: occasione irripetibile!

AFFIDAMENTO – A prescindere che Taremi parta titolare o dalla panchina, Inzaghi con lui si giocherà un’alternativa importante visto che, tolti Lautaro Martinez e Thuram e non essendo impiegabile Correa, rimarrebbe poi soltanto Arnautovic che però è reduce dai 75’ giocati contro il Verona. L’esperienza accumulata in carriera da Taremi può tornare molto utile e può essere l’occasione giusta anche per scaldare il popolo di San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia