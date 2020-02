Occasione per Eriksen col Ludogorets, giocherÃ  titolare – TS

Occasione per Eriksen col Ludogorets, giocherà titolare – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che la partita di giovedì col Ludogorets potrebbe essere un passo importante per l’inserimento di Eriksen.

FINALMENTE TITOLARE – Titolare in Europa per vedere la… Juventus. Christian Eriksen giovedì, a meno di clamorose sorprese, giocherà da titolare in Bulgaria contro il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una gara sulla carta più morbida per permettere ad Antonio Conte di (ri)lanciare il danese dal primo minuto dopo la prova opaca di Udine.

INSERIMENTO NECESSARIO – Una mossa quasi obbligata per accelerare il processo d’inserimento di Eriksen dopo quanto rivisto contro la Lazio, ovvero che l’Inter ha un urgente bisogno della sua qualità. Quando è entrato, a 13 minuti dal ter- mine, Eriksen è riuscito a rendere subito più pericolosa una squadra che nella ripresa si era sciolta. Un tiro potente che ha messo in difficoltà Strakosha, un assist al bacio per Lukaku murato poi da Acerbi: due gemme che Eriksen ha fatto vedere con la Lazio, unite – va detto – a una fase difensiva un po’ leggera che ha così confermato nei fatti come l’utilizzo part-time finora scelto da Conte sia stato dovuto a una forma non ottimale del numero 24. Ma ora l’Inter, orfana da troppo tempo della fantasia di Sensi in mezzo al campo, ha la necessità di poter contare sulle geometrie di Eriksen, giocatore fortemente voluto dal club per innalzare il livello generale della squadra.