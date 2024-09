Nyberg arbitro di Manchester City-Inter: primo precedente (non con le italiane)

Nyberg sarà l’arbitro di Manchester City-Inter, partita valida per la prima giornata del nuovo format della UEFA Champions League 2024-2025. Primo precedente con l’Inter, ma non con le italiane. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Borlange (Svezia).

PRIMO PRECEDENTE – Glenn Nyberg, arbitro trentacinquenne della sezione di Borlange, in Svezia, sarà l’arbitro ufficiale per il debutto stagionale di Manchester City e Inter nella nuova edizione della UEFA Champions League. Arbitro internazionale dal 2018, è considerato uno degli arbitri emergenti in Europa, con una discreta esperienza nelle competizioni UEFA. La sfida di questa sera in programma alle 21 rappresenta un banco di prova importante per lui, considerata l’importanza della sfida e delle due squadre.

Ha già arbitrato le italiane in Europa

TRE PRECEDENTI – Sarà la prima volta che Nyberg arbitra una partita dell’Inter, ma non è nuovo ad incrociare club italiani. In passato, ha diretto per tre volte squadre italiane: una vittoria del Milan sullo Slavia Praga nell’Europa League, il successo della Roma contro il CSKA Sofia nella Conference League 2021-2022, e la sconfitta della Lazio in casa contro l’AZ Alkmaar nel marzo 2023, sempre in Conference League.